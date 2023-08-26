رحيل باركر مقدم برنامج المسابقات الأميركي الشهير عن 99 عاماً

أعلن روجر نيل، المسؤول الإعلامي عن أنشطة بوب باركر، مقدم برنامج الألعاب والمسابقات الشهير (ذا برايس إز رايت) «السعر صحيح»، وفاة المذيع التلفزيوني المخضرم، اليوم السبت، عن عمر ناهز 99 عاماً.

كان باركر وجهاً بارزاً على شاشات التلفزيون الأميركي على مدى نصف قرن، منها 35 عاماً مقدماً لبرنامج المسابقات الأشهر، وناشطاً في مجال حقوق الحيوان.

نال باركر، الذي قدم برنامجه من عام 1972 إلى عام 2007، 19 من جوائز (داي تايم إيمي)، وهي أهم الجوائز التلفزيونية الأميركية.

وقال نيل إن باركر توفي، صباح اليوم السبت، لأسباب طبيعية في منزله الذي يقيم به منذ فترة طويلة في «هوليوود هيلز» بولاية كاليفورنيا.

قدم باركر ملايين الدولارات لقضايا مناصرة للحيوان، منها تبرع بخمسة ملايين دولار أميركي لسفينة يبلغ وزنها 1200 طن تحمل اسمه وتديرها جمعية (سي شيبرد كونسيرفيشن سوسايتي) لمنع سفن صيد الحيتان من قتلها قبالة القارة القطبية الجنوبية.

ووزع باركر في برنامجه، على مر السنين، ما يزيد على 300 مليون دولار نقداً وجوائز مثل السيارات والأجهزة والرحلات.