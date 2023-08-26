المدارس.. الحاضنة الأولى للفنون الترفيهية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تلعب فنون الموسيقى والغناء دوراً أساسياً ومهماً في حياة الأطفال، حيث تسهم في تطور الأداء الأكاديمي وتعزز الثقة بالنفس وتعمل على زيادة القدرات الإبداعية والابتكارية، حيث تشبع الموسيقى الحس الفني لديهم من خلال الأنشطة التي يشاركون فيها داخل المدارس أو في المراكز والمعاهد الموسيقية المتعمدة في الإمارات. وتزامناً مع عودة الطلاب إلى العام الدراسي الجديد، فإنه من الطبيعي أن تكون المدرسة الحاضنة الأولى للفنون الترفيهية التي تشبع رغبات الأطفال، إذ يتعاظم دور المؤسسات التربوية في تغيير مسار الأطفال الذي اعتادوا عليه في الإجازة الصيفية، والتي كانت تتمثل في إشباع هوايتهم من خلال الاستماع إلى الأغاني والمقطوعات الموسيقية عبر الإنترنت. وهكذا يستمر الأطفال في ممارسة هواياتهم المفضلة، مع الاندماج بالمناهج التربوية التي تضعهم على طريق تعلم أنماط موسيقية مختلفة بشكل إبداعي ومتناغم.

روح الفريق

من خلال تجربة الفنان والموسيقي طارق المنهالي مع ولديه اللذين يتمتعان بموهبتي العزف والغناء، يرى أن المدرسة هي حاضنة حقيقية للفنون الترفيهية وتعليم الأطفال أساسيات الموسيقى وفق منهج مدرسي منظم، من خلال متخصصين لديهم القدرة على اكتشاف المواهب، ووضعها في مراتب مميزة. ويقول: من تجربة شخصية، فإن الحس الموسيقي يجعل الأطفال يتقبلون بشكل سريع التعلم على بعض الآلات الموسيقية. وبالنسبة لولدَي، فقد ساعدتهما المدرسة على تنمية هذه القدرات، إلى جانب وقوفي إلى جانبهما وصقل موهبتهما. ويذكر أن العام الدراسي الجديد، فرصة لتغيير أفكار الأطفال التي اكتسبوها خلال الإجازة الصيفية، وتوجيههم نحو مستويات ترقى بهم من خلال الأنشطة والفعاليات الموسيقية داخل المدرسة وخارجها.

ولفت المنهالي إلى أن الموسيقى تلعب دوراً كبيراً في تهذيب النفس والسلوك لدى الطلاب، وتحقيق التوازن الانفعالي لديهم، وتعمل على تعزيز الشعور بالانتماء والهوية الوطنية عبر ممارسة الفنون الشعبية المختلفة في المدرسة. كما أنها تحسن التفاعل الاجتماعي لديهم، إذ يشجع حضور دروس الموسيقى مع أطفال آخرين، والمشاركة في العزف الجماعي، على التفاعل الاجتماعي عند الأطفال، ويعزز لديهم القدرة على العمل بروح الفريق.

تنشئة سليمة

انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه الموسيقى في عملية التربية والتنشئة السليمة للأجيال، يشير الفنان د. أحمد عبد الستار، موسيقي في بيت العود العربي بأبوظبي، إلى أهمية استمرار الأنشطة والفعاليات الموسيقية على مدار العام، من أجل الإسهام بشكل فعال وبنّاء في عملية التوجيه السلوكي والتربوي للطلاب. ويقول: بسبب تأثير الإنترنت، أصبح الأطفال غير صبورين، وأقل احتمالاً لبذل الجهود لتحقيق أهدافهم، لذا فإن تعليم الطفل العزف على آلة ما يمكن أن يكون علاجاً جيداً، ووسيلة ناجحة، لذلك فإن حرص الآباء على جعل أبنائهم يمارسون هواياتهم في المعاهد الموسيقية، وكذلك دعم المدارس من خلال إقامة الأنشطة الفنية والترفيهية، أمر ضروري ومهم.

ويوضح د. عبد الستار أن فنون العزف والغناء تلعب أهمية في تعزيز سلوك الأطفال، حيث تنمي قدراتهم بشكل كبير، وتسهم في التقليل من الإجهاد وتجعل الطفل يشعر بأنه أكثر حيوية، على عكس الأنشطة الأخرى مثل مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تكرار ترديد الأغاني يشجع على استخدام الكلمات وحفظها، وبالتالي تقوية الذاكرة لدى الأطفال، وكذلك العمل على زيادة القدرات الإبداعية والابتكارية، حيث تستخدم الموسيقى كوسيلة من وسائل تسهيل العملية التعليمية.

تنمية القدرات

يشير الفنان د. أحمد عبد الستار إلى أن تعليم الموسيقى يغرس في نفوس النشء الكثير من الأسس التربوية. وفي مقدمتها تنمية القدرات الشخصية، لأن الموسيقى تساهم بشكل كبير في تنمية الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ، وكذلك من حيث التدريب على الاستقلالية والقدرة على مواجهة الغير والتعاون مع الآخرين عبر المشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقام في المدارس والمعاهد.

إعادة التوازن

يذكر الموسيقي محمد عبد العظيم، المدرب المعتمد في مركز «ميوزيك سول» للفن والموسيقى بأبوظبي، أنه لا خلاف على أن الإجازة الصيفية لدى الأطفال والمراهقين تغير طبيعة حياتهم التي اعتادوا عليها خلال فترة الدراسة، خصوصاً بالنسبة للأطفال الذين لديهم شغف بالغناء والموسيقى، فما بين السفر وممارسة الهوايات الأخرى، وقضاء معظم الأوقات على صفحات الإنترنت والمواقع الموسيقية والغنائية، تأتي المدارس والمعاهد المعنية بتعليم الموسيقى، لإعادة تهيئة الأطفال إلى التوازن من جديد بين الدراسة ورغبة الطلاب بالاستزادة من تعلم الموسيقى.

ويوضح عبد العظيم أن ممارسة الموسيقى تسهم في تطور الأداء الأكاديمي لدى الأطفال، ما ينعكس إيجاباً على الأداء التعليمي لديهم لأنها تطور التفكير المعرفي. ويقول: المدارس بطبيعتها المنظمة والأكاديمية تجبر الطلاب على التعاطي مع الفنون بشكل إبداعي، وتحتضن المواهب في الغناء والموسيقى وتدفعها إلى التميز من دون التخلي عن الالتزام والانضباط، ليعيش الطلاب في محيط متوازن من الناحيتين التربوية والعلمية.