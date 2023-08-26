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1300 حقيبة مدرسية توفرها «عون لهم»

فريق «شكراً لعطائك التطوعي» مع أسرة يوسف المرزوقي (من المصدر)
27 أغسطس 2023 01:27

الاتحاد (دبي) 

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استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، قام فريق «شكراً لعطائك التطوعي» بمبادرته السنوية «حقيبتي المدرسية عون لهم» والتي تنظم للعام الخامس على التوالي برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري. وتهدف المبادرة إلى جمع الحقائب المدرسية الجديدة والقرطاسية وتسليمها إلى المستحقين من طلاب المدارس والأسر المتعففة من خلال الجمعيات الخيرية والإنسانية. 
عمل خيري
وتشير فاطمة الحمادي، عضو مؤسس للفريق، إلى أن هذه المبادرة عمل خيري مستدام لدعم فئات خاصة في المجتمع بحاجة لمد يد العون. وتقول: المبادرة هي فكرة وتنفيذ أسرة يوسف المرزوقي بالشراكة المجتمعية مع جهات عدة تحرص على توفير حقائب من موظفيها لتصل إلى طلبة العلم في بعض المدارس والأسر المتعففة عن طريق الجمعيات الخيرية، حيث وصل عدد الحقائب الجديدة التي تم توزيعها خلال شهر أغسطس الجاري إلى 1300 حقيبة. 
وشكرت الحمادي المؤسسات والجهات والمتبرعين في الدولة على المشاركات الإنسانية في دعم هذه المبادرة، ومد يد العون والخير للفئات المستهدفة في المجتمع، كما نوهت بجهود المتبرعين وفريق العمل والمتطوعين.

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