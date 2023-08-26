«الدرون» ترصد عوادم السفن في بحر الشمال

بريمن (د ب أ)

للمرة الأولى، بدأت الوكالة الاتحادية الألمانية للشؤون البحرية والمسح البحري، استخدام طائرة مسيَّرة لرصد انبعاثات عوادم السفن في بحر الشمال. وقالت كارولين أبرومايت، المسؤولة بالوكالة، إن الوكالة سجلت خلال نحو 50 عملية رصد في الأشهر الثلاثة الماضية سبعة انتهاكات للحدود القانونية للعوادم. وتتيح الوكالة نتائج الرصد وبيانات السفينة لسلطات المراقبة في جميع الموانئ الأوروبية. وعند ثبوت انتهاك، يمكن لشركات الشحن أن تتوقع غرامات تصل إلى 50 ألف يورو. وتنطلق الطائرة المسيَّرة من سفينة تابعة للشرطة الاتحادية الألمانية.