سجادة من الورد لتعزيز الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف نشر رسالة الاستدامة والتنوع الثقافي، وبالتزامن مع عام الاستدامة واقتراب «كوب 28»، أنجز موظفون في مجال الرعاية الصحية، سجادة من الورد بمساحة 250 متراً مربعاً في مدينة برجيل الطبية، وتعكس السجادة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة، وتضم مجموعة من الزهور الملونة المنسقة بعناية لتسليط الضوء على جوهر الأهداف، وفي مقدمتها القضاء على الفقر والجوع، والعمل المناخي. واستغرق تنفيذ السجادة 15 ساعة، بمشاركة 1000 شخص من 30 جنسية، وشارك في الفعالية التي تزامنت مع مهرجان الحصاد الهندي، محمد أحمد اليماحي، نائب رئيس البرلمان العربي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الدولي للتسامح، وناعمة الشرهان، نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسانجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات.