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120 سبيكة ذهبية لا تجد صاحبها

120 سبيكة ذهبية لا تجد صاحبها
27 أغسطس 2023 01:27

جنيف (أ ف ب) 

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تسلم الصليب الأحمر 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري قبل نحو أربع سنوات، بعد فشل الجهود في العثور على المالك، على ما أعلنت النيابة العامة في منطقة لوسيرن السويسرية.
البداية في أكتوبر 2019، عندما عثرت مضيفة قطار على طرد مدون عليه عبارة «مقتنيات ثمينة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر» خلال رحلة من سانت غالن إلى لوسيرن، بحسب بيان لمكتب المدعي العام الإقليمي.. وأوضح البيان أن «الطرد كان يحتوي على 120 سبيكة ذهبية.. وزنها 3,7 كيلوجرام.. ورغم التحقيقات المكثفة، لم يمكن تحديد المالك فتقرر تسليم الذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

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