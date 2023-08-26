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روما تخوض حرباً على الفئران في مناطق سياحية

المدرج الروماني القديم في العاصمة الإيطالية روما
26 أغسطس 2023 22:55

أدى انتشار حشود من الجرذان والفئران حول المدرج الروماني الشهير (الكولوسيوم) في العاصمة الإيطالية روما والأطلال الرومانية إلى إطلاق المدينة جهودا جديدة للسيطرة على القوارض.
وتم تداول صور ومقاطع مصورة لجرذان وفئران تنقب في القمامة وفتات الطعام والزجاجات البلاستيكية في المدرج الأثري عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.
يعد الموقع، الذي يقع في قلب العاصمة روما، من بين مواقع الجذب السياحي الأكثر شعبية في أوروبا.
ووضع عمال المدينة فخاخا حول الموقع، ورفعوا القمامة المتروكة حول المنطقة وتفقدوا فتحات الصرف بحثا عن القوارض في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت المدينة في بيان اليوم السبت.
وأشارت المدينة إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات بالتعاون مع مسؤولي الكولوسيوم لمكافحة الجرذان والفئران.
وذكرت سابرينا ألفونسي القائمة على تقييم البيئة في روما، بحسب البيان، أن الوضع في الكولوسيوم "تحت السيطرة تماما". وتقدر إدارة المدينة عدد الفئران في روما بنحو 7 ملايين فأر.

المصدر: د ب أ
المدرج الروماني
فئران
حملة
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