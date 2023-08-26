الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سرقة ألفي قطعة من المتحف البريطاني

زوار يتجولون داخل المتحف البريطاني
26 أغسطس 2023 21:02

أعلن المتحف البريطاني، اليوم السبت، تعرّض حوالى ألفي قطعة فنية للسرقة، لكن استُرجع البعض منها، على ما أعلن رئيس هذه المؤسسة الثقافية العريقة، غداة استقالة مدير المتحف.
وقد استقال هارتويغ فيشر، الذي شغل منصبه منذ عام 2016، من إدارة المتحف البريطاني، أمس الجمعة، إثر تعرضه لضغوط قوية منذ الإعلان، في 16 أغسطس الجاري، عن فقدان سلسلة قطع من مجموعات المتحف، يعود بعضها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.

وردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم السبت، أشار رئيس المتحف، الوزير المحافظ السابق جورج أوزبورن، إلى أنه لا يعرف على وجه التحديد عدد القطع المفقودة، لكنه أوضح "تقديراتي تتحدث عن حوالى ألفي قطعة".
وأضاف الوزير "بدأنا في العثور على القطع المسروقة، ما يُعدّ بمثابة جانب مشرق لسحابة مظلمة".
الأعمال المسروقة هي قطع صغيرة غير معروضة محفوظة في مخازن المتحف الذي لم يقم بأي جرد كامل لمجموعاته المكتسبة عبر القرون.

أخبار ذات صلة
خلال عام واحد.. نظام اللجوء يكلف بريطانيا 5 مليارات دولار
ارتفاع التكاليف يهدد طاقة الرياح البحرية في بريطانيا

وشدد أوزبورن على أن المتحف "يجب أن يسرّع العملية الجارية في الأصل لإنشاء قائمة جرد كاملة" بقطع المتحف.
وأثار الإعلان عن السرقات إحراجاً كبيراً للمؤسسة، و"أضرّ بسمعة المتحف البريطاني"، بحسب أوزبورن الذي قال "نعتقد أننا كنا ضحايا للسرقة خلال فترة طويلة من الزمن، وبصراحة كان يمكن بذل جهود أكبر لمنع ذلك".
وتأسس المتحف البريطاني عام 1753، ويضمّ في مجموعاته المكونة من ثمانية ملايين قطعة حجر "رشيد" الشهير الذي أتاح فك رموز اللغة الهيروغليفية، ويُعتبر أحد أكثر نقاط الجذب استقطاباً للزوار في المملكة المتحدة.

وكانت المؤسسة قد أشارت، منتصف أغسطس الماضي، إلى أنها فصلت موظفا على خلفية هذه القضية، في حين قالت شرطة لندن إنها استجوبت رجلا، من دون أن تذكر اسمه، لكنها لم تباشر أي ملاحقة قضائية في هذا المجال.

المصدر: د ب أ
المتحف البريطاني
بريطانيا
قطع فنية
آخر الأخبار
مقاتلة روسية من طراز "سوخوي" (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا ترسل طائرة لاعتراض مسيّرة أميركية
اليوم 20:05
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©