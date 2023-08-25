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فراخ البطريق تدفع ثمن ذوبان الجليد

فراخ البطريق تدفع ثمن ذوبان الجليد
26 أغسطس 2023 00:58

باريس (أ ف ب) 

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سباق إلى القطب الجنوبي المعتم للقمر

رصدت دراسة علمية حالة نفوق جماعي لفراخ طيور بطريق الإمبراطور، في عددٍ من مستعمرات القطب الجنوبي بعد بلوغ ذوبان الجليد مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. وعانت أربع من خمس مستعمرات شملتها المراقبة في منطقة بحر بيلينغسهاوزن غرب القطب الجنوبي خسارة «كارثية» للفراخ بنسبة مئة في المئة، إذ غرقت أو نفقت جرّاء الصقيع عندما انهار الجليد تحت أقدامها الصغيرة. ولم تكن هذه الفراخ ناضجة بما فيه الكفاية لمواجهة هذه الظروف، على ما أوضح الباحثون في مجلة «كوميونيكيشنزإيرث أند إنفايرونمنت»، التابعة لمجموعة «سبيرنغر نيتشر».

ذوبان الجليد
الذوبان الجليدي
البطريق
البطاريق
القطب الجنوبي
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