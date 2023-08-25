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نسخة «ويب» لخدمة «ثريدز»

نسخة «ويب» لخدمة «ثريدز»
26 أغسطس 2023 00:58

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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أضافت شبكة «ميتا» لخدمة «ثريدز»، التي أنشأتها للاستفادة من نكسات منصة «إكس»، نسخة «ويب»، تأمل من خلالها الشبكة في إنعاش «ثريدز» بعد التراجع الكبير في معدلات الاستخدام خلال الأسابيع الفائتة.
ويُعتبر الإصدار الجديد ضرورياً لجذب المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهم من بين المستخدمين الأكثر نشاطاً على هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، إذ ينشرون الرسائل عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، خلال ساعات عملهم.. وكتب آدم موسيري، رئيس «إنستغرام» التي تتبع لها المنصة الجديدة، «باتت ثريدز متاحة للجميع، شاركونا آراءكم!».
وقبل هذه النسخة، كان الوصول إلى «ثريدز» متاحاً فقط على الهواتف الذكية.

ثريدز
تطبيق "ثريدز"
ميتا
شركة ميتا
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