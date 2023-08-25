«دي سي سوبر هيروز» يتواصل في «وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها للاستمتاع بالفترة المتبقية من موسم «دي سي سوبر هيروز» الذي يتواصل لغاية 3 سبتمبر، مع باقة من الفعاليات الترفيهية والعروض المباشرة المستوحاة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز»، لإضفاء المزيد من التجارب العائلية المميزة التي تزخر بها المدينة.وسيتمكن الضيوف من الكبار والصغار من قضاء أوقات ترفيهية رائعة، والتقاط أجمل الصور التذكارية مع تمثال «باغز باني» الشهير عند مدخل عالم وارنر براذرز أبوظبي، الذي يتألق برداء سوبرمان احتفالًا بالموسم. وفي منطقة «وارنر براذرز بلازا»، سيتمكن الضيوف من مشاهدة العرض الجديد الذي يقام على مسرح بلازا بمشاركة أبطال «دي سي سوبر هيروز»، والذي ينظم ثلاث مرات يومياً طوال فترة الموسم.

وستتاح الفرصة للضيوف في «متروبوليس» للقاء أشهر شخصيات وأبطال «دي سي سوبر هيروز» و«جستس لييغ» بما فيها «سوبرمان»، و«أكوامان»، و«ميرا»، «ووندر ومان»، و«غرين لانترين»، و«ذا فلاش»، وسواهم من الشخصيات المحببة التي ستشارك في مسيرة «متروبوليس» السنوية.

وسيتمكن محبو المغامرات من المشاركة في البرنامج التفاعلي «تدريبات جرين لانترين» الذي يتيح تعلم الأسرار والمهارات المطلوبة للانضمام إلى فريق «جستس لييغ»، والمساهمة في حماية شوارع «متروبوليس» من قوى الشر. ويمكن للضيوف التوجه إلى «هول أوف جستس» لالتقاط الصور التذكارية مع التماثيل العملاقة التي تجسد شخصيات فريق الأبطال «جستس لييغ».وفي منطقة «باتمان»، سيشاهد الضيوف «فارس الظلام» يكافح الجريمة ويحمي شوارع «غوثام سيتي» من الأشرار. وسيتمكن كذلك الضيوف الصغار من الانضمام إلى كل «باغز باني»، و«دافي داك» وشخصيات «لوني تونز» المحببة واستعراض مهاراتهم بالرقص خلال حفل «سوبر لوني تونز الراقص» الذي يقام في «كرتون جانكشن».

ولإضفاء المزيد من أجواء الفرح والبهجة، يمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الهدايا التذكارية المستوحاة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز» لدى المجموعة الواسعة من متاجر التجزئة المنتشرة في أرجاء المدينة الترفيهية مثل «كنوز هوليوود»، و«باغز باني آند كو»، و«بوتيك بيدروك».