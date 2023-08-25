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علماء: العثور على جدار عتيق عمره 4 آلاف عام

علماء الآثار يعملون على جدار متعدد الألوان عمره 4500 عام، في هواكا تومابال في وادي فيرو، بيرو
25 أغسطس 2023 08:39

 قال علماء آثار إنه يعتقدون أن جدارا عتيقا مزخرفا بألوان متعددة مكتشفا في شمال بيرو يعود تاريخه إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وربما كان جزءا من معبد جنائزي، وهو ما يقدم رؤى جديدة حول الثقافات القديمة في المنطقة.
وقال فيرين كاستييو عالم الآثار ورئيس مشروع بحثي في منطقة لا ليبيرتاد الساحلية إن الجدار عثر عليه لأول مرة مزارعون في 2020 خلال أعمال حصاد المحاصيل، ما استدعى الحفر بعمق أكبر والعمل على تحديد جذور الجدار التاريخية.
وقال كاستييو هذا الأسبوع "بعد ثلاثة أعوام، بدأنا إجراء جديدا أظهرت لنا نتائجه عمر الجدار... اليوم نحن واثقون من أنه مبنى شُيد... قبل ما بين أربعة و4500 عام مضت".
وتم الكشف عن بقايا المبنى في وادي فيلو الواقع على بعد نحو 480 كيلومترا إلى الشمال من ليما عاصمة بيرو.
وذكر كاستييو أن التقديرات تشير إلى أن الجدار طوله بلغ ثلاثة أمتار وتوجد به خطوط هندسية مثلثة ودرجات من اللونين الأحمر والأصفر.

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