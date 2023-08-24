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تجارب لإعداد علماء المستقبل في جزيرة المارية

تجارب لإعداد علماء المستقبل في جزيرة المارية
25 أغسطس 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستقبل جزيرة المارية زوارها بباقة منوعة من برامج نهاية الصيف تستهدف صقل مهارات النشء والشباب، وإعداد جيل من علماء المستقبل، إلى جانب إتاحة الفرصة للاستمتاع بأنشطة وتجارب داخلية ممتعة ومناسبة لكافة الفئات العمرية، وتنتظر المستكشفين الشباب على الجزيرة مغامرة فريدة في أول مشروع في الشرق الأوسط لـ«ناشيونال جيوغرافيك ألتيميت إكسبلورر»، وهي تجربة تعليمية تحفز الأطفال بين 5 و12 سنة، ليصبحوا الجيل المقبل من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء، وتتضمن التجارب «لعبة الهروب من الغرفة»، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع لمدة ساعة كاملة بمغامرة تفاعلية تمنحهم فرصة توظيف مهاراتهم لحل المشكلات وصقل مهارات التفكير.. وتوفر مغامرة «بوب إن آند بلاي» المفعمة بالألوان الساحرة تجربة ممتعة تجمع بين اللعب والتعلم وتحفيز الخيال الإبداعي.

جزيرة المارية
أبوظبي
الإمارات
المارية
تنمية المهارات
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