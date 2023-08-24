«أمنية» تصنع «أحلى يوم في حياة محمد»

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من إسعاد الطفل محمد (11 عاماً) الذي يعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى، في ممارسة هواية اللعب بالثلج، مع الحصول على جهاز بلاي ستيشن. وفي حديقة أبوظبي الثلجية، استقبل فريق من المتطوعين محمد الذي وصل مع أفراد عائلته وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، واصطحبوه في رحلة مليئة بالتجارب الفريدة والمُبتكرة جعلته يعيش أوقاتاً سعيدة لا تُنسى.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نحرص عند تحقيق الأمنيات على أن يكون البرنامج حافلاً بالمفاجآت التي تدخل السعادة والأمل على نفوس أطفالنا المرضى.. وتوجّه بالشكر إلى المتطوعين من شركة «أدنوك» و«سنو أبوظبي» ومركز التسوق المستضيف على جهودهم لدعم مبادرات المؤسسة، وما قدموه لتحقيق أمنية محمد وإسعاده إلى درجة جعلته يقول: «هذا أحلى يوم في حياتي».