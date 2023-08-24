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«واتساب» و«فيس بوك» أكثر «الشبكات» استخداماً في الإمارات

«واتساب» و«فيس بوك» أكثر «الشبكات» استخداماً في الإمارات
25 أغسطس 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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"واتساب" و"فيس بوك" يتصدران قائمة أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما في الإمارات

تصدر «واتساب» قائمة الشبكات الاجتماعية الأكثر استخداماً في الإمارات بنسبة 79.6 بالمئة من إجمالي المستخدمين، بحسب تقرير «الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام» الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وحل «فيس بوك» و«إنستجرام» في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بـ78.7% و74.4%، وبعدهما «تيك توك» بـ 67.4%، وجاء ترتيب المنصات من الخامس حتى الحادي عشر كالتالي: «فيس بوك ماسينجر»، «إكس(X)»، «لينكد إن»، «تليجرام»، «سناب شات»، «بنتريست»، ثم «سكايب».. وتضمنت أهداف استخدام الشبكات الرقمية: التواصل مع العائلة والأصدقاء بنسبة 46.8%، البحث عن قصص جديدة 32.3%، والشراء 30.4%، أما اهتمامات المستخدمين فتبدأ بمتابعة أخبار الرياضة، ومشاهدة البث المباشر، والتعرف إلى أصدقاء جدد، والبزنس والأعمال، وشراء المنتجات، ومتابعة المؤثرين، ومشاركة الأفكار.
وأحصى التقرير 10 ملايين حساب نشط في الدولة، فيما بلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل 2:20 ساعة يومياً.

واتساب
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مواقع التواصل الاجتماعي
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إنستجرام
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