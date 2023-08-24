ما سر ارتباط جورج كلوني وأمل علم الدين بإيطاليا؟

أبوظبي (الاتحاد)

تعرّف النجم الأميركي جورج كلوني وزوجته الإنجليزية من أصل لبناني أمل علم الدين، على بعضهما عام 2013 في جزيرة كومو بحضور أبويه وبعض الأصدقاء، وتوطدت علاقتهما حتى تزوجا في حفل أسطوري في البندقية عام 2014. ويعيش كلوني على بحيرة كومو من قبل أن يلتقي بأمل، في منزل يعود إلى القرن الـ18. وذكر موقع The Things الأميركي، أن السكان المحليين في الجزيرة يحبون أن يعاملوا كلوني وزوجته معاملة الملوك، وهو يتحدث الإيطالية مكسورة ويلعب مع أبناء القرية كرة السلة ويركب دراجته في أنحاء المدينة. ونجح كلوني مؤخراً في وقف بناء موقف للسيارات وجسر عائم في الجزيرة، ومنحه العمدة الجنسية الفخرية تقديراً له.