«ع الزيرو».. رحلة كفاح

أبوظبي (الاتحاد)

يسلط فيلم «ع الزيرو» الذي يعرض حالياً في السينما المحلية، قصة إنسانية اجتماعية، تستعرض رحلة كفاح وقصة مؤثرة لأب توفيت زوجته، ويعيش من أجل إنقاذ ابنه من مرض سرطان الدم «اللوكيميا»، كما يناقش ضمن أحداث درامية، قضية تجارة الأعضاء البشرية.

يشارك في بطولة الفيلم، محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف مدحت العدل وإنتاج استديوهات فوكس، وإخراج محمد جمال العدل.



صعوبات الحياة

ابتعد محمد رمضان في هذا الفيلم، عن أدوار الأكشن والحركة التي تعود جمهوره عليها، ليظهر في شخصية الشاب الفقير «حمزة» الملقب بـ «دراجون» الذي يعمل في تسجيل الأغنيات والـ «دي جي»، ويعيش مع ابنه الذي جسد دوره ببراعة الطفل منذر مهران. فبالرغم من صعوبات الحياة التي يعيشها، كونه يلعب دوري الأب والأم، إلا أنه يكتشف في أحد الأيام أن ابنه يعاني مرض «اللوكيميا»، ويحاول بشتى الطرق توفير علاج ابنه بأي ثمن، حتى ولو كلفه ذلك بيع جزء من جسمه.



انسجام فني

حالة من الانسجام الفني الكبير جمعت بين رمضان ومهران، خلال تأديتهما مشاهدهما التمثيلية أو الاستعراضية الغنائية، كما أن الشبه الكبير بينهما يجعل المشاهد يشعر وكأنه ابنه في الحقيقة.

نجح المخرج ماندو العدل في إظهار رمضان بشكل مغاير عن أدواره السابقة، بتقديم قصة إنسانية يظهر خلالها تضحيات الأب تجاه ابنه، الذي اضطر إلى الاتفاق مع مافيا تجارة الأعضاء البشرية، لكي يبيع جزءاً من جسمه حتى يستطع توفير ثمن إجراء العملية لابنه بعدما عانى الكثير. كما أتقن ماندو في اختياراته لتوظيف الأدوار بشكل مناسب لكل شخصية، حيث يظهر كل أبطال العمل بالرغم من أوضاعهم الاجتماعية والثقافية المختلفة، إلا أنهم جميعاً اتحدوا من أجل مساعدة «حمزة» لإنقاذه ابنه من الموت، ومن بينهم «مريم» التي جسدتها نيللي كريم، التي تعمل في مجال الطب، وتعرف إليها «حمزة» في أحد المستشفيات، وعندما علمت بحالة ابنه الصعبة، وقفت إلى جانبه لمساعدته، لدرجة أنها وافقت على الزواج من رجل كبير في العمر من أجل الحصول على المهر والمساهمة في علاج ابنه.



صديق وفي

بالرغم من أن «ع الزيرو» حكاية درامية وقصة اجتماعية مؤثرة، إلا أن الممثل إسلام إبراهيم الذي لعب دور صديق «حمزة» الوفي، أظهر عدداً من المشاهد الكوميدية التي أضفت توازناً فنياً بين المضمون الجاد والهادف ورسم الابتسامة على وجوه المشاهدين.