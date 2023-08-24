9 متاحف.. الأحدث في العالم

ترجمة: عزة يوسف

توجد العديد من المتاحف الحديثة التي لا تعتمد فقط على اللوحات كما في السابق، إنما أيضاً على الذكاء الاصطناعي، وذكر موقع Time Out البريطاني قائمة بأحدث المتاحف في العالم، ومنها:

المتحف المصري الكبير (القاهرة)

من المتوقع أن يفتح المتحف أبوابه للزوار في أواخر عام 2023، وسيكون أكبر متحف أثري في العالم، وتُعرض فيه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، منها قطع من مقبرة توت عنخ آمون تعرض للمرة الأولى.

إل بولي 1846 روزيس (إسبانيا)

أعيد افتتاح مطعم إل بولي الحائز 3 نجوم ميشلين والمطل على شاطئ كوستا برافا، ولكن هذه المرة يتم تأسيسه كأول متحف طعام من نوعه يعرض إرث إل بولي، والمأكولات المبتكرة التي صنعها رئيس الطهاة فيران أدريا، واختير كأفضل مطعم في العالم لـ 5 مرات.

المتحف الأميركي الأفريقي الدولي (تشارلستون)

بعد تخطيط دام لعقدين تقريباً سيكون الافتتاح الكبير له قريباً، ويؤرخ لرحلة الأميركيين من أصل أفريقي، حيث أقيم على أعمدة فوق موقع ميناء تجاري دخل عبره أكثر من نصف الأفارقة إلى البلاد.

متحف التصوير الفوتوغرافي (بنغالورو)

افتتح في فبراير الماضي، ويضم أكثر من 60 ألف عمل فني من صور ومنحوتات بازلتية وفنون الفيديو والأداء.

متحف بوفالو للفنون (أميركا)

أنشأه أولافور إلياسون وأعيد تصميمه وافتتاحه للجمهور مرة أخرى هذا الصيف، وهو مؤسسة مخصصة للفن الحديث والمعاصر.

متحف الذكاء الاصطناعي (سيؤول)

يهدف إلى تثقيف الجمهور بالتعلم الآلي وتكنولوجيا الروبوتات، كاشفاً أسرار الذكاء الاصطناعي، وتم افتتاحه هذا الصيف.

فاكتوري إنترناشيونال (مانشيستر)

يجمع المتحف بين الموسيقى والرقص والفن والأداء، حيث يعتبر مركزاً ثقافياً جديداً يعرض الإبداع والابتكار في واحدة من أكثر مدن المملكة المتحدة ازدحاماً.

متحف سرسق (بيروت)

بعد تعرضه لأضرار بالغة مع انفجار مرفأ بيروت منذ 3 سنوات، أعيد افتتاحه ويعد مزاراً للفن المعاصر في قلب بيروت، ويضم 5 آلاف قطعة فنية من لوحات وتماثيل وأيقونات، تعود للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي.

منزل غينسبورغ (باريس)

منزل أسطورة الموسيقى الفرنسية سيرج غينسبورغ، الذي سيتحول إلى متحف ومكتبة ومقهى تكريماً للمغني الراحل.