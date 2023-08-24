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المسبار "براجيان" يبدأ استكشاف القمر

هبوط المركبة الفضائية الهندية "تشاندرايان-3" على سطح القمر
24 أغسطس 2023 21:41

قال رئيس وكالة الفضاء الهندية إن المسبار "براجيان" خرج، اليوم الخميس، من المركبة الفضائية "تشاندرايان-3" ليبدأ رحلة استكشاف سطح القطب الجنوبي للقمر وإجراء تجارب، وهو مستعد لمواجهة تحديات جديدة.
هبطت مركبة الفضاء الهندية، أمس الأربعاء، على القطب الجنوبي غير المستكشف من القمر، لتصبح الهند أول دولة تحقق مثل ذلك الإنجاز بعد أيام فقط من تحطم المركبة الروسية "لونا-25" في مهمة مماثلة.
وأثار الهبوط السلس لمركبة الفضاء، بعد محاولة فاشلة في 2019، حالة من البهجة وأُقيمت الاحتفالات على نطاق واسع في الدولة الأكثر سكانا في العالم. وأشادت وسائل الإعلام بالهبوط التاريخي بوصفه أعظم إنجازات الهند العلمية.
وقال إس. سومانات رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن المركبة الفضائية والمسبار بحالة جيدة و"كلاهما يعمل بكفاءة"، ولكن التجارب لم تبدأ بعد.
وكتبت منظمة أبحاث الفضاء، على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر، أن "جميع الأنشطة ستجرى في وقتها المحدد. كل الأنظمة في وضع طبيعي... بدأت عمليات تنقل المسبار".
يضم المسبار "براجيان" جهازين لإجراء تجارب تتعلق بالعناصر والمركّبات الكيميائية، كما أنه مزود بإمكانية تخطيط مسار بشكل آلي لعمليات الاستكشاف المستقبلية.
وكلمة "تشاندرايان" تعني "مركبة القمر" باللغتين الهندية والسنسكريتية.
من المتوقع أن يعمل المسبار لمدة أسبوعين، أو ليوم قمري، وهي الفترة الزمنية التي صممت معداته التي تدار بالطاقة الشمسية للعمل خلالها.
وقال سومانات إن هناك "العديد من المشكلات" على سطح القمر التي ستتعامل معها منظمة أبحاث الفضاء لأول مرة، خاصة الغبار القمري ودرجات الحرارة التي قد تؤثر على الأجزاء المتحركة في المسبار.
وقال لقناة "سي.إن.إن نيوز 18" الهندية إن الغبار "يمكن أن يصل إلى الأجزاء المتحركة ويعطلها... وقد لا تعمل المحركات".
وأضاف رئيس وكالة الفضاء الهندية أن الغبار القمري يختلف عن الموجود على سطح الأرض، ويمكنه أن يلتصق بأجزاء من المسبار في ظل غياب الهواء على القمر، مما قد يؤثر على عمله.

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المصدر: وكالات
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