تضحّيان بحياتهما لإنقاذ كلب

عثر رجال الإنقاذ، اليوم الخميس، على جثتي سيدتين إيطاليتين قفزتا في مجرى مائي جارف، لإنقاذ كلبهما في شمال إيطاليا.

وقفزت السيدتان وعمراهما 54 و60 عاما، في المجرى المائي بالقرب من نهر "فيلاريا" الجليدي في منطقة "لومباردي" لإنقاذ كلبهما بعد سقوطه في المجرى المائي الواقع في إقليم "سوندريو" على الحدود مع سويسرا.

واختفت السيدتان، حسبما أكدت هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية. ولم يرد أي تعليق فيما يتعلق بالكلب، الذي يمرجح أن يكون قد نفق غرقا.

واختفت السيدتان إلى أن أكدت هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية العثور على جثتيهما. ولم يرد أي تعليق فيما يتعلق بالكلب، الذي يرجح أن يكون قد نفق غرقا.