لأول مرة.. مزاد للفنون في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

يُنظّم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام أوّل مزاد فني في تاريخه، يعرض قطعاً فنية مُقدّمة من فنانين محليين ودوليين مرموقين.

ويستقطب المعرض رسّامين وفنانين تشكيليين ومصورين فوتوغرافيين وخطاطين ونحّاتين، ودور عرض، من داخل وخارج الإمارات، دأبوا على تقديم إبداعات تُعبّر عن مختلف المدارس الفنية، وتتمحور مواضيعها حول البيئات الصحراوية والبحرية، والتراث الأصيل، والصيد، شؤونه.

من جهة أخرى، تُقدّم منصّة الفنون والحرف اليدوية في المعرض ورش عمل للجمهور، في فنون الإضاءة، والأوريغامي، ورسم الطبيعة الصامتة بالفحم، والرسم والطلاء بآلة الدوران، والفسيفساء، ورسم البورتريه، والمجسمات الرملية مع أول نحات إماراتي على الرمل (شادي المطروشي)، والرسم على الحصى.. وبالتعاون مع بيت العود العربي في أبوظبي، يقدم المعرض أنشطة شيّقة لعُشّاق الموسيقا.