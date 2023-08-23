ميتا تترجم الأحاديث بالذكاء الاصطناعي

واشنطن (د ب أ)

أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «ميتا بلاتفورمس» تطبيقاً لترجمة الأحاديث والنصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ويستطيع التطبيق الترجمة بين حوالي 100 لغة مختلفة. وقالت الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها أطلقت تطبيق «سيملس إم 4 تي» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف ترجمة الأحاديث المسموعة إلى نصوص مكتوبة، والنصوص إلى أحاديث مسموعة. وتقدم شركة التكنولوجيا العملاقة مترجماً عالمياً رائداً، في حين أن التطبيقات الحالية التي تترجم الأحاديث إلى نصوص والنصوص إلى أحاديث تغطي عدداً محدوداً من اللغات.