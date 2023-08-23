الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ميتا تترجم الأحاديث بالذكاء الاصطناعي

ميتا تترجم الأحاديث بالذكاء الاصطناعي
24 أغسطس 2023 01:07

واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
منظمة العمل: الذكاء الاصطناعي لن يهدد معظم الوظائف
محكمة تبت بشأن حقوق أعمال فنية موَلَّدة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «ميتا بلاتفورمس» تطبيقاً لترجمة الأحاديث والنصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ويستطيع التطبيق الترجمة بين حوالي 100 لغة مختلفة. وقالت الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها أطلقت تطبيق «سيملس إم 4 تي» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف ترجمة الأحاديث المسموعة إلى نصوص مكتوبة، والنصوص إلى أحاديث مسموعة. وتقدم شركة التكنولوجيا العملاقة مترجماً عالمياً رائداً، في حين أن التطبيقات الحالية التي تترجم الأحاديث إلى نصوص والنصوص إلى أحاديث تغطي عدداً محدوداً من اللغات.

ميتا
شركة ميتا
الذكاء الاصطناعي
مواقع التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
الرياضي
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
اليوم 12:00
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
الرياضي
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
اليوم 11:56
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©