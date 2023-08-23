«ناو إز وين وي آر».. عرض فني متعدد الوسائط في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي موسمه التاسع بعرض «ناو إز وين وي آر» (ذا ستارز) من إبداع الكاتب الأميركي أندرو شنايدر.. ويقدم العمل الفني المسرحي متعدد الوسائط تجربة غامرة وفريدة مع مجموعة كبيرة من الأضواء المنعكسة ومئات المتحدثين في فضاء مسرحي تفاعلي.

ويتوفر العرض بإصدارين؛ أحدهما سردي يقدم لكل ثمانية مشاهدين على حدة، أما الإصدار الآخر فيُعرض على شاشة أمام 40 مشاهداً.. ويستمر العرض من الخميس 31 أغسطس إلى الأحد 3 سبتمبر، ومن الثلاثاء 5 سبتمبر إلى الأحد 10 سبتمبر. ويقدم المركز العرض الحصري للإصدار السردي من العمل الفني يوم الخميس 31 أغسطس على مسرح الصندوق الأسود بالجامعة.. وتفتتح «فرقة الليوا البحرية» الإماراتية العرض برقصة تحتفي بالتراث الثقافي الإماراتي.