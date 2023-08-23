5 مكتبات.. الأجمل في العالم

ترجمة: عزة يوسف

لا تزال القراءة التقليدية من الكتب تمثل متعة للكثيرين، فرائحة الورق والغلاف وتقليب الصفحات من الأمور التي تجلب السعادة، والمكتبات في حد ذاتها قطع فنية، ذكر موقع Travel Awaits، أجملها في العالم:

مكتبة الإسكندرية

تعتبر مكتبة حديثة مقارنة بسابقاتها، مبنية في مكان تاريخي، وكانت مدرجة ضمن عجائب العالم. تم تدميرها في القرن الثالث الميلادي، وعادت إلى سابق مجدها بعد تجديدها، وترتفع غرفة القراءة التي يعلوها سقف زجاجي إلى 11 مستوى، وتضم 4 متاحف ودور سينما ومعارض فنية ومساحة تكفي لـ 8 ملايين كتاب.

جورج بيبودي – بالتيمور

كان بيبودي فاعل خير ثرياً يحب العلم والثقافة ويريد نشرهما للجميع، لذا أنشأ كاتدرائية الكتب التي افتتحت عام 1878، وشملت أكثر من 300 ألف مجلد، وتعمل الآن كمكتبة بحثية لجامعة جونز هوبكنز، ولا يزال بإمكان الناس استخدام الكاتدرائية، التي بنيت أرضيتها من الرخام الأبيض والأسود وشرفاتها من الحديد الزهر وأعمدة ذهبية تعلوها كرة زجاجية بلورية.

غرفة القراءة الملكية البرتغالية – البرازيل

عام 1837، شعر مهاجر برتغالي بالحاجة إلى جلب ثقافة وطنه إلى البرازيل، فأنشأ مكتبة سميت بخزنة القراء عام 1887، ضمت نحو 350 ألف كتاب من البرتغال، بما فيها بعض الكتب النادرة التي تعود إلى 500 عام، على ارتفاع 3 طوابق ومداخن خشبية منحوتة بإتقان وثريا جميلة ونصب تذكاري من الفضة والعاج.

باروك في دير ميتن – ألمانيا

عبارة عن دير بندكتي تأسس عام 766، أنشئت مكتبة صغيرة بداخله، ثم توسعت لتصبح الصرح الذي نراه اليوم. سقفها مقبب وتزينها لوحات كتّاب وفلاسفة وهم يقرؤون أعمالهم الخاصة.

كليمنتينوم – التشيك

أنشئت عام 1722 كجزء من الجامعة، وتضم مجموعة كبيرة من الكتب ذات الطابع الديني، مع مجموعة ضخمة من المجلدات الجغرافية والفلكية العتيقة.