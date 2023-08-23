الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"مفاجآت صيف دبي" تقدم عروضاً حصرية لتشجيع السياحة الداخلية

"مفاجآت صيف دبي" تقدم عروضا حصرية لتشجيع السياحة الداخلية
23 أغسطس 2023 15:13

 تقدم " مفاجآت صيف دبي "العديد من العروض الحصرية والتجارب الاستثنائية لتشجيع السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة لسكان دبي وزوراها لقضاء موسم صيف مميز في دبي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تسلط فعاليات مفاجآت صيف دبي الضوء على أفضل ما في مدينتنا طوال أشهر الصيف.. وبالإضافة إلى استقطابها للزوار من مختلف دول العالم فإنها تقدم عروضا وباقات تعزز السياحة الداخلية وتدعم جودة الحياة للمقيمين.. وفي ظل العروض الترويجية والتخفيضات المميزة فإنها تضمن قضاء موسم صيفي في المدينة ممتع ومناسب لجميع الميزانيات خاصة للعائلات والأطفال.. ويمكن للمقيمين قضاء أوقات ممتعة والاستفادة من العروض الحصرية لسكان الإمارات فقط خلال المفاجآت حتى 3 سبتمبر المقبل".

أخبار ذات صلة
«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي «انطلاقة»
7 يناير موعد انطلاق ماراثون دبي

ويقدم أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً إقامات مجانية للأطفال مع مجموعة من العروض الترويجية الخاصة مثل التخفيضات التي تصل إلى 35 بالمائة للمقيمين والاستمتاع بأفضل ما يقدمه قطاع الضيافة في دبي هذا الصيف من خلال العروض القيمة المقدمة في الفنادق وغيرها من الوجهات قبل انتهاء مفاجآت صيف دبي بالإضافة إلى مجموعة واسعة العروض عند زيارة من المعالم السياحية والمتنزهات والوجهات الترفيهية في جميع أنحاء المدينة.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني visitdubai.com للإطلاع على مجموعة الفنادق التي تقدم عروضاً حصرية للسكان في دولة الإمارات والاستمتاع بتخفيضات على الإقامة في الفنادق والعديد من الأسعار المميزة والمخفضة والعروض الأخرى.

 

 

المصدر: وام
مفاجآت صيف دبي
دبي
سكان دبي
آخر الأخبار
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
الرياضي
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
اليوم 12:00
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
الرياضي
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
اليوم 11:56
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©