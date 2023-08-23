«حديقة أم الإمارات» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي حديقة أم الإمارات، الوجهة الخضراء المفضلة في قلب أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، استشعاراً منها بمسؤوليتها الكبيرة في تمكين المرأة، تزامناً مع احتفال الدولة بهذه المناسبة الوطنية التي تكرم المرأة وتحتفي بإنجازاتها العديدة وبدورها الفاعل في المجتمع. أُطلق على الحديقة اسم «أم الإمارات»، تيمناً بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي يعود لها الفضل في إطلاق «يوم المرأة الإماراتية»، حيث كان يطلق على الحديقة التي كانت مخصصة للسيدات والأطفال سابقاً، اسم «حديقة المشرف».

أطلقت حديقة أم الإمارات على مدار سنوات طويلة، العديد من المبادرات بالتعاون من نساء إماراتيات، لتقديم تجارب وأنشطة ترفيهية وبرامج تعليمية مجتمعية لسكان أبوظبي وزوارها. كما احتضنت الحديقة العديد من الفعاليات والمهرجانات التي لاقت نجاحاً كبيراً، بما فيها فعالية «ميامي فايبس» للمأكولات و«ذا ريج» وسوق الحديقة، فضلاً عن مجموعة من المعارض الفنية التي زخرت بمجموعة واسعة من المواهب الفريدة. وتميزت هذه الفعاليات بحضور قوي لرائدات الأعمال الإماراتيات، وبمساهمة بارزة للمرأة الإماراتية في مجال الأعمال التطوعية.

وتستضيف حديقة أم الإمارات سنوياً «سوق الحديقة»، وهي الفعالية المعنية بدعم الأعمال التجارية وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، فيما تستضيف هذا العام 12 من رائدات الأعمال، ممن سيعرضن منتجاتهن المتنوعة التي تشمل المنسوجات والألعاب وأعمال الغزل والزهور والأطعمة المختلفة والمشروبات والعطور ضمن باقة من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى تقديم الورش الفنية والتعليمية للأطفال.

وستحمل فعالية يوم المرأة الإماراتية التي تستضيفها الحديقة هذا العام، عنوان «نتشارك للغد»، حيث اُختير هذا الشعار تماشياً مع «عام الاستدامة» 2023 الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في إطار التزام الدولة وجهودها الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة.

رسخت حديقة أم الإمارات مكانة رائدة في مجال الاستدامة، من خلال اهتمامها الكبير بالحفاظ على الطبيعة، حيث يعكس التصميم العام للحديقة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورؤيته التي تمحورت حول الحفاظ على الثقافة الإماراتية والتراث الغني للدولة وتاريخها الطبيعي، وحماية الطبيعة بما يمكّن الأجيال من الاستفادة منها.

وتعمل الحديقة بشكل متواصل على توسيع مساحاتها الخضراء والمحافظة على البيئة من خلال مجموعة من الممارسات البيئية الفاعلة، حيث حافظت على أنواع مختلفة من النباتات وأشجار النخيل، إلى جانب أنها تضم نحو 175000 نبتة و1500 شجرة، فيما تزخر بمساحات خضراء شاسعة تصل إلى نحو 170 ألف متر مربع. كما أنشأت الحديقة نظام ري صديقاً للبيئة يعتمد على المياه المعالجة بالكامل، ويستخدم تقنيات الري الأوتوماتيكي التي تسهم في الحد من هدر المياه، ويزود النباتات باحتياجاتها المائية في الوقت المناسب وفقاً لدرجة الحرارة.

وتقوم الحديقة بإعادة تدوير نحو 30 طناً من النفايات الزراعية سنوياً، وتحويلها إلى أسمدة تغطي حوالي 70% من احتياجات الحديقة من الأسمدة العضوية. كما حافظت حديقة أم الإمارات على ما يزيد على 200 شجرة ناضجة، بعضها من بين أقدم الأشجار في أبوظبي، وتبلغ من العمر أكثر من 20 عاماً.

كما حصدت حديقة أم الإمارات جائزة العلم الأخضر الدولية المرموقة لـ 3 سنوات متتالية بفضل جهودها الكبيرة بمجال الاستدامة، وهي اعتماد عالمي يُمنح للحدائق العامة والمساحات المفتوحة التي تحقق أفضل المعايير العالمية.

وتعد حديقة أم الإمارات منطقة خالية من التدخين، لتوفر للعائلات والنساء ملاذاً صحياً لقضاء أوقات لا تنسى مع العائلة والأحباب، وهي بلا شك وجهة مناسبة لمزاولة العديد من الأنشطة، مثل اليوغا والتأمل والرسم.

وبهذه المناسبة أكدت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة، المتحدث الرسمي باسم حديقة «أم الإمارات»، على القيم الراسخة التي تتبناها الحديقة في صميم عملها، حيث أشارت قائلة: لدينا التزام راسخ بتعزيز الترابط المجتمعي وإلهام وتمكين المرأة ودعمها، ونحن سعداء بالتعاون الرائع الذي وطدناه مع المرأة الإماراتية عبر مبادراتنا المختلفة، ونعتز بمشاركاتها الفاعلة، ونشكرها على إسهاماتها ودورها الحيوي في بناء الدولة وتعزيز مكانتها في العالم.