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"إكس" تعتزم إجراء تعديلات على روابط الأخبار

"إكس" تعتزم إجراء تعديلات على روابط الأخبار
23 أغسطس 2023 08:06

يسعى إيلون ماسك إلى تغيير الطريقة التي تظهر بها روابط الأخبار على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقاً بتويتر، في خطوة قد تقوض قدرة ناشري الأخبار على جذب القراء.
وقال ماسك في منشور الاثنين، إن منصة إكس تخطط لإزالة العنوان والنص مع الاحتفاظ فقط بالصورة الرئيسية من روابط المقالات الإخبارية التي تتم مشاركتها على المنصة.

وقد تكون الخطوة محاولة من ماسك لحث المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت على منصته ودفعهم لاختيار خدمة الاشتراك للحصول على مزيد من التفاصيل.
ولم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الخطوة على المعلنين على المنصة التي قال ماسك في يوليو أن بها 540 مليون مستخدم شهرياً.
وتظهر روابط الأخبار حالياً للمستخدمين على شكل "بطاقات" مرفقة بصورة وعنوان المصدر وعنوان رئيسي مختصر. وتساهم هذه الطريقة في جذب المستخدمين للنقر على الروابط كما تساعد الناشرين في اكتساب القراء.

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ولكن مع تطبيق الروابط المختصرة، قد يلجأ المستخدمون إلى كتابة بعض النصوص مع منشوراتهم وقد يفكرون في نهاية المطاف في الاشتراك بالخدمة المتميزة على المنصة التي تسمح بوصول عدد الأحرف في المنشور الواحد إلى 25 ألفاً.

المصدر: وكالات
تويتر
ايلون ماسك
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