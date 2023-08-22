طاقم «سويوز 24» يستعد لـ«محطة الفضاء»

أبوظبي (وكالات)

يخضع طاقم من رواد الفضاء لبرنامج تدريبي مكثف استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة من المتوقع أن تبدأ منتصف الشهر المقبل. وقال مركز «غاغارين» الروسي لتدريب رواد الفضاء إن الطاقم الرئيس لمركبة Soyuz MS-24 بدأ تدريبات تحاكي العيش في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية، موضحاً أن التدريب يجري على جهاز محاكاة خاص. وأعربت لورال أوهارا، رائدة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، والتي ستكون أحد أعضاء بعثة Soyuz MS-24 عن سعادتها بأن تكون جزءاً من طاقم الرحلة، وتقديرها للشراكة الدولية في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية. وأضافت: متحمسة للغاية لوجودي هنا في مركز غاغارين الروسي.