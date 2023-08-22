اللوز الإماراتي.. على طوابع تذكارية

دبي (الاتحاد)

أصدرت مجموعة بريد الإمارات سلسلة طوابع تذكارية مميزة تحتفي بفاكهة اللوز الإماراتية، في إطار جهود المجموعة لتعزيز الوعي بالموارد الطبيعية والزراعية وأهمية استدامتها للأجيال المُقبلة. وجاء اختيار فاكهة اللوز الإماراتية، نظراً لارتباطها الوثيق بالثقافة المحلية، ومكانتها في الذاكرة الشعبية، ورواجها الكبير لدى مُختلف الفئات العُمرية.

وتنمو شجرة اللوز في مناطق متنوعة من الإمارات وتمتد فروعها أفقياً مشكلةً مساحة كبيرة من الظل. تتميز ثمارها بمذاقها اللذيذ، وتتنوع استخداماتها لتشمل الطهي وتحضير وصفات الطب الشعبي، وتناولها كمكسرات. وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسعدنا إصدار هذه الطوابع التذكارية استمراراً لالتزامنا بالحفاظ على التراث البيئي والثقافي الإماراتي حيث تعكس جمال الطبيعة المحلية وتذكرنا بالقيمة الرمزية لفاكهة اللوز.