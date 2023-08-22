لقاح جديد يحمي الأطفال من التهاب القصيبات

واشنطن (أ ف ب)

أجازت السلطات الصحية الأميركية، للمرة الأولى، لقاحاً للنساء الحوامل يرمي لحماية الأطفال من الإصابة بالتهاب القصيبات، وهو عدوى تنفسية قد تكون خطرة خصوصاً للرضّع.. ويستهدف لقاح «أبريسفو» الذي ابتكرته شركة «فايزر»، الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) الذي يسبّب أشدّ أشكاله التهاباً رئوياً والتهاب القصيبات. وأشارت إدارة الأغذية والعقاقير إلى أنّ اللّقاح بات مُجازاً للنساء بين الأسبوعين الـ32 والـ36 من الحمل. وتتلقّى النساء جرعة واحدة من اللّقاح في العضل. وأوضحت الإدارة أنّ الأطفال سيكونون محميّين خلال الأشهر الستّة الأولى من حياتهم، بفضل الأجسام المضادّة التي تنقلها الأمّ لهم.