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أحمد داود.. لاعب كرة في «زينهم»

أحمد داود
23 أغسطس 2023 01:01

محمد قناوي (القاهرة) 

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يبدأ الممثل أحمد داود تصوير أولى بطولاته التلفزيونية، من خلال مسلسل «زينهم» الذي ينتمي للدراما الاجتماعية، بعدما خاض تجربة البطولة السينمائية 3 مرات من قبل.
وذكر أنه يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان «هيصة» تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية لاعب كرة قدم يدعى «فيجو»، يواجه العديد من التحديات مع فريقه وأصدقائه. كما يستعد لانطلاق تصوير الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» مع المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني، بعد نجاح الجزأين الأول والثاني.
وأعرب أحمد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير «يوم 13» الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق إيرادات تخطت الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف منير، إخراج وتأليف وائل عبدالله.
وقال، إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في دور العرض المصرية والعربية، وإن العمل مختلف عن طبيعة الأفلام الموجودة بالسينما، باعتباره أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد، ولم يكن التجربة الأولى له في البطولة المطلقة، بل الثالثة بعد فيلمي «ولد وبنت» و«122».
وعن المسلسل الدرامي «Suits بالعربي»، مع آسر ياسين وصبا مبارك، إخراج عصام عبد الحميد، والذي عرض الجزه الأول منه في رمضان 2022، ذكر أنه يتمنى تقديم جزء آخر من العمل.

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