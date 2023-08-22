6 علماء.. ندموا على اختراعاتهم!

ترجمة عزة يوسف

بالرغم من أن الابتكارات أفادت البشرية وغيرت الحياة بشكل غير مسبوق، إلا أن العديد من العلماء ندموا على اختراعاتهم، ومنهم مخترعون ذكرهم موقع Stars Insider الأميركي:



هينتون والذكاء الاصطناعي

بعدما فاز جيفري هينتون بجائزة تورينج لعام 2018 عن عمله التأسيسي الذي مهد الطريق للازدهار الحالي في الذكاء الاصطناعي، ترك وظيفته في شركة جوجل ليتمكن من التحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وعدم قدرته على منع بعض الجهات من استخدامه في أشياء سيئة ومضرة.



أنشتاين والقنبلة

ساعدت معادلة ألبرت أنشتاين الشهيرة العلماء في اختراع القنبلة الذرية، الأمر الذي جعله يجادل الرئيس روزفلت بسبب اعتقاده أن النازيين يطورون قنبلة خاصة بهم، وأثبتت قنبلة هيروشيما ونجازاكي صدق توقعاته.



جروين والتسوق

في أربعينيات القرن الماضي، بدأ الناس بالعيش بعيداً عن المحال التجارية، وفكر فيكتور جروين في إنشاء مكان يضم محال تجارية مع مساحات خضراء للتجول، ومع مرور الوقت أزيلت المساحات الخضراء للإبقاء على المتاجر، ما شوّه الشكل الجمالي للمدن.



جارفيس وعيد الأم

ابتكرت آنا جارفيس فكرة يوم الأم تقديراً لأمها وجميع الأمهات وأهدتها 500 قرنفلة بيضاء، وفيما بعد ندمت على ذلك لأن الأمر أصبح تجارياً وفقد الرقي الذي أرادته.



فالمان والرموز

قام سكوت فالمان أستاذ علوم الكمبيوتر بإنشاء رموز تعبيرية لتنبيه أحدهم إلى مزحة في رسالة إلكترونية، ولكن الأمر أخذ منحنى أكثر جدية وانتشاراً وذهب إلى أماكن لا يوافق عليها فالمان.



سيلفان والكبسولات

يشعر جون سيلفان بالأسف لاختراع ماكينة القهوة بالتنقيط، حيث إن هذه الكبسولات غير قابلة للتحلل أو إعادة التدوير، واعترف بأنه لا يملك واحدة.