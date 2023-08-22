جوجل تطلق ثاني منطقة خدمات حوسبة سحابية في ألمانيا

أطلقت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية جوجل منطقة خدمات حوسبة سحابية جديدة بمنطقة برلين-براندنبورج، وهي المنطقة الثانية للشركة الأميركية في ألمانيا والثانية عشر في أوروبا.

وقالت جوجل إن موقع المنطقة الجديدة يضمن الاستجابة لطلبات نقل البيانات في وقت أقل. وأضافت الشركة المملوكة لشركة ألفابيت أن عملاءها في ألمانيا سيتمكنون من تحسين موثوقية خدماتهم من خلال تقسيمها على موقعين، كل منهما سيعمل وفقا لقانون حماية البيانات في ألمانيا.

وقال كاي فينجر عمدة برلين إن الإمكانيات الجديدة لمنطقة جوجل للحوسبة السحابية ستجعل منطقة برلين-براندنبورج مكانا أكثر جاذبية للشركات من القطاعات المختلفة. وتمتلك جوجل 38 منطقة خدمات سحابية على مستوى العالم.