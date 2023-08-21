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النيادي يستعرض الزراعة المستدامة في الفضاء

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
22 أغسطس 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)
الزراعة في الفضاء، نشاط حيوي مهم لتأمين الغذاء بشكل مستدام في الفضاء، وفي حاضنة خاصة على متن محطة الفضاء الدولية، يستزرع الرواد أصنافاً عدة من الفواكه والخضراوات، هذا ما أكده رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في فيديو نشره من المحطة على منصة «إكس». 
وقال: يمكننا المساهمة في أبحاث تأمين الغذاء بشكل مستدام بعيدًا عن الأرض، واستعرض النيادي عينات من أوراق النباتات التي نمت على متن المحطة، وقال إنها سوف تنقل إلى الأرض ليقوم العلماء المختصون بدراستها وتحليلها، والتأكد من تأثير الجاذبية الصغرى على معدل نموها.

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