محكمة تبت بشأن حقوق أعمال فنية موَلَّدة بالذكاء الاصطناعي

قضت محكمة أميركية في العاصمة واشنطن بأن الأعمال الفنية الموَلَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري لا يمكن أن تكون محمية بحقوق الطبع والنشر.

وقالت بيريل هويل قاضية المحكمة الجزئية الأميركي، إن الأعمال من إنتاج البشر فقط هي التي يمكن أن تتمتع بحقوق الطبع والنشر، مؤيدة قرار مكتب حقوق الطبع والنشر الأميركي برفض طلب قدمه عالم الكمبيوتر ستيفن تالر نيابة عن نظام (دي.إيه.بي.يو.إس) الخاص به.

جاء الحكم القضائي عقب رفض طلبات من تالر بالحصول على براءات اختراع أميركية عن منتجات قال إنها من صنع نظام (دي.إيه.بي.يو.إس).

كان تالر قد تقدم أيضا بطلبات للحصول على براءات اختراع لمنتجات صنعها بواسطة هذا النظام في بلدان أخرى منها بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا. لكن سعيه لم يفض إلى نتائج تذكر.

وقال رايان أبوت محامي تالر، اليوم الاثنين، إنه وموكله يعترضان بشدة على قرار المحكمة وسيطعنان عليه.