أقراص لفقدان الوزن قد توفر بديلا عن الجراحة

توفر حبوب جديدة، يبدو أنها تحاكي آثار جراحة المجازة المعدية، أملاً جديداً للأشخاص الذين يعانون مرض السكري من النوع الثاني والسمنة.

اختير باحثون من جامعة أديلايد الأسترالية من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Glyscend Therapeutics لتنفيذ المرحلة الأولى من اختبار هذا الدواء على متطوعين أصحاء.

يقول البروفيسور مايكل هورويتز، من مركز التميز البحثي في جامعة أديلايد «تشير الدراسة القصيرة (خمسة أيام) إلى أن هذه الأقراص تعمل عند متطوعين أصحاء. فقد قللت من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم بعد الوجبة بشكل كبير وأدت إلى فقدان كمية صغيرة من الوزن. الأهم من ذلك أن تحملها من قبل المتطوعين كان جيداً».

ويضيف «هذا تطور مثير. بالنسبة لمعظم الأشخاص، المصابين بداء السكري من النوع الثاني، فإن فقدان الوزن والتحسينات في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم مهمة للغاية، ولكن غالبا ما يصعب تحقيقها».

تعمل هذه الحبوب عن طريق تعزيز وظيفة الحاجز الواقي للمخاط في الجهاز الهضمي العلوي، ويعتقد أن هذا سيعكس فوائد جراحة المجازة المعدية، وهي فعالة لفقدان الوزن لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 والسمنة. ولكن يمكن أن يكون لهذه الجراحة مضاعفات خطيرة على المدى القصير والطويل.

يضيف البروفيسور هورويتز «لدينا علاج محتمل غير جراحي ويبدو أنه يحاكي الآثار الإيجابية لجراحة التمثيل الغذائي دون مخاطر أو تكلفة عالية أو آثار ضارة».

نشرت البيانات عن دراسة المرحلة الأولى في مجلة Diabetes, Obesity and Metabolism.

بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون مرض السكري من النوع 2 وزيادة الوزن، يقلل فقدان الوزن من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ويجعل ضغط الدم طبيعياً.

يؤكد البروفيسور هورويتز «تشير النتائج المبكرة إلى أن هذا الدواء يمكن أن يغير قواعد اللعبة. المطلوب الآن هو فهم أفضل للآليات المسؤولة عن الآثار المفيدة وإثبات أن هذه الآثار مستدامة».

يخطط البروفيسور هورويتز وباحثون آخرين في جامعة أديلايد لبدء تجربة سريرية أخرى تتعلق بهذه الآليات في غضون الأشهر الستة المقبلة.