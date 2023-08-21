كيف نبرِّد المنزل طبيعياً؟

أبوظبي (الاتحاد)

يؤدي تصميم المباني بشكل ينظم درجة الحرارة إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء التي تعد مكلفة مادياً وبيئياً، وإليك بعض الطرق التي ينصح بها الخبراء لتبريد المنازل في جو الصيف الحار:



المظلات:

تحجب المظلات ذات الألوان الفاتحة الحرارة والضوء بشكل أكثر فعالية من الستائر، لذا ينصح الخبراء بإنزال المظلات نهاراً ورفعها ليلاً كي تسمح للزجاج بإخراج الحرارة المحتبسة في الداخل.



التهوية:

يساعد وجود الكثير من النوافذ في المنزل على تبريده، لذا ينصح بفتح النوافذ ليلاً واستخدام مروحة صندوقية لسحب الهواء الدافئ إلى الخارج.



تقليل استخدام الأجهزة:

تولد الأجهزة المنزلية، مثل الأفران وغسالات الأطباق والثلاجات والأجهزة الإلكترونية، الحرارة أثناء التشغيل، لذا قلل من استخدامها عندما يكون ذلك ممكناً مع الاعتماد على ضوء النهار بدلاً من استخدام الإضاءة داخل المنزل.



التظليل الطبيعي:

تساعد الأشجار والشجيرات المزروعة على جانبي المنزل في تقليل درجة الحرارة وأشعة الشمس بمقدار قد يصل إلى 10 درجات، كما تشير الدراسات إلى أن عدداً قليلاً من أشجار الظل في أماكن مناسبة قد يقلل من تكاليف تبريد المنزل بنسبة تصل إلى 35%.