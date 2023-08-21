الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كيف نبرِّد المنزل طبيعياً؟

تبريد المنزل
22 أغسطس 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الطقس يتعاطف مع كندا في حربها على حرائق الغابات
3 إجراءات لحماية العامل عند الإصابة بالإجهاد الحراري

يؤدي تصميم المباني بشكل ينظم درجة الحرارة إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء التي تعد مكلفة مادياً وبيئياً، وإليك بعض الطرق التي ينصح بها الخبراء لتبريد المنازل في جو الصيف الحار:

المظلات:
تحجب المظلات ذات الألوان الفاتحة الحرارة والضوء بشكل أكثر فعالية من الستائر، لذا ينصح الخبراء بإنزال المظلات نهاراً ورفعها ليلاً كي تسمح للزجاج بإخراج الحرارة المحتبسة في الداخل.

التهوية:
يساعد وجود الكثير من النوافذ في المنزل على تبريده، لذا ينصح بفتح النوافذ ليلاً واستخدام مروحة صندوقية لسحب الهواء الدافئ إلى الخارج.

تقليل استخدام الأجهزة:
تولد الأجهزة المنزلية، مثل الأفران وغسالات الأطباق والثلاجات والأجهزة الإلكترونية، الحرارة أثناء التشغيل، لذا قلل من استخدامها عندما يكون ذلك ممكناً مع الاعتماد على ضوء النهار بدلاً من استخدام الإضاءة داخل المنزل.

التظليل الطبيعي:
تساعد الأشجار والشجيرات المزروعة على جانبي المنزل في تقليل درجة الحرارة وأشعة الشمس بمقدار قد يصل إلى 10 درجات، كما تشير الدراسات إلى أن عدداً قليلاً من أشجار الظل في أماكن مناسبة قد يقلل من تكاليف تبريد المنزل بنسبة تصل إلى 35%.

درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة
درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
الصيف الحار
فصل الصيف
حرارة الصيف
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©