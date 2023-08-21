8 مهام لـ«ناسا».. الأكثر تكلفة

ترجمة: عزة يوسف

تُعتبر الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، «ناسا»، أول جهة تدفع حدود المعرفة البشرية إلى استكشاف الفضاء، وقد أوضح موقع The Richest الكندي، أن «ناسا» أنفقت منذ إنشائها عام 1958 ملايين الدولارات على بعثاتها الطموحة، كانت بعضها الأكثر تكلفة، ومنها:



غاليليو

سميت المهمة على اسم العالم الإيطالي الشهير، وقد بدأت رحلتها عام 1989 نحو المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية وأسفرت عن اكتشافات حيوية.



مطياف ألفا المغناطيسي

جهاز معقد صنعه العالم صمويل تينغ الحائز جائزة نوبل في فيزياء الجسيمات، وقد نقل بوساطة مكوك الفضاء إنديفور إلى محطة الفضاء الدولية حيث يتمركز هناك حالياً، ويهدف إلى جمع البيانات حول المادة المظلمة.



تلسكوب هابل

واجه هذا التلسكوب الذي سُمي على اسم عالم الفضاء إدوين هابل صعوبة طفيفة أثناء نشره في المدار، مما أضر بجودة الصورة الملتقطة، الأمر الذي دفع «ناسا» إلى إرسال رواد فضاء لتصحيح هذا الخطأ.



كيوريوسيتي روفر

مهمة روبوتية متطورة هدفها استكشاف تضاريس كوكب المريخ، وجمع بيانات لا تقدر بثمن، ما يبرر التكلفة الكبيرة للرحلة.



كاسيني - هويجنز

بدأت «ناسا» هذه المهمة عام 1997 بهدف استكشاف كوكب زحل، وسميت باسم اثنين من علماء الفلك، وهما جيوفاني كاسيني الإيطالي، وكريستيان هيوجنز الهولندي.



نظام «جي بي إس»

هو نظام ملاحة لاسلكية متقدم، يحدد بشكل دقيق المواقع ثلاثية الأبعاد، ويوفر قياسات زمنية موثوقة بشكل كبير.



إس إل إس وأوريون

نظام الإطلاق الفضائي التابع لـ«ناسا»، وهو الصاروخ الوحيد الذي يملك القوة اللازمة لنقل المركبة الفضائية أوريون محملة بالكامل مع طاقمها وحمولتها في مهمة واحدة إلى القمر، وكان من المتوقع أن ينطلق عام 2033، لكن تم تغيير الموعد.



برنامج أبولو

بدأ برنامج أبولو عام 1960، وطورت «ناسا» وحدة قيادته، وهي كبسولة مصممة لحمل 3 رواد فضاء أثناء رحلاتهم من وإلى القمر.