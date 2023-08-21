علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى جزيرة «فوكيت»

أثناء تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي، سيكون من الغريب ألا تمر أمامك صورة ساحرة لجزيرة فوكيت أو بوكيت، لتتركك جالساً في تخيلاتك متسائلاً، هل هذه الصور حقيقية؟

تقع الجزيرة الساحرة على بحر أندامان جنوبي تايلند، وهي أكبر جزيرة فيها وتُعد من أهم الوجهات السياحية في تايلند لما تحتويه من مقومات طبيعية رائعة، وتستطيع أن تطير لها من الإمارات مباشرة عبر مطارها الدولي.

عندما تزور جزيرة فوكيت، ستلاحظ التناسق العجيب بين زُرقة السماء الصافية مع الرمال الناصعة البياض، والمياه الفيروزية اللامعة، في منظر أشبه بلوحة فنية.

ولا عجب أن الجزيرة يقصدها أكثر من مليون سائح شهرياً حسب إحصائيات 2019، وهي مكان مثالي لإجازة ممتعة، حيث الجبال والبحيرات والشلالات تعطيها رونقاً لا مثيل له. وأفضل الأوقات التي يمكنك زيارتها فيها، ما بين نوفمبر وأبريل، حيث يكون الجو معتدلاً.

من الأسباب الأخرى التي ستدفعك لزيارة جزيرة فوكيت، الأنشطة العديدة التي يمكنك القيام بها، كالسباحة والغطس ورياضة الجولف، أو السير ليلاً في جولة ساحرة على شواطئها الفاتنة، كشاطئ كارون وشاطئ كاتا، وشاطئ باتونج الذي يضم العديد من المطاعم الغربية والشرقية، إضافة إلى المطاعم التي تقدم أفضل المأكولات البحرية.

الوجهات السياحية في الجزيرة متنوعة، ومنها المناطق الطبيعية التي ستمنحك الهدوء والراحة ومنها المخصصة لمحبي المغامرات. ويمكنك أن تبدأ بزيارة لشلال «بانج باي» الذي يُعد من أكثر الأماكن سحراً في الجزيرة، وهناك أيضاً «خليج بان ناه» الذي يشتهر بمناظره الطبيعية، كالكهوف المكونة من الحجر الجيري، والغابات التي تضم عدداً ضخماً من الأشجار الكثيفة.

حين تزور جزيرة فوكيت، لا تنس التوجه إلى «بوكيت أكواريوم»، أحد أروع الأحواض المائية في تايلند، ويقصده السياح لمشاهدة أنواع الأسماك والشعاب المرجانية النادرة، في جولة تجعلك تشعر وكأنك داخل غواصة مائية عملاقة تُشرع نوافذها على المحيط. ويمكنك بعدها الذهاب لزيارة «مملكة النمور»، وهي محمية تضم أنواع النمور النادرة التي يمكنك الاستمتاع باللعب معها، إن كنت من أصحاب القلوب القوية، بالإضافة لالتقاط العديد من الصور معها.

لا تنس أيضاً تجربة الألعاب المائية الرائعة في حديقة «سبلاش جينجل بوكيت»، والتي تُعد أفضل الأماكن الترفيهية في الجزيرة، ثم اختتام جولتك بزيارة «سوق تشاو فا» وشراء بعض التذكارات الجميلة من متاجره أو الاستمتاع بوجبة شهية في أحد المطاعم الموجودة فيه.

هذه الجزيرة تمتلئ بالأسرار التي تناديك لاكتشافها، حيث تحظى بالكثير من الذكريات الجميلة التي ستلازمك أطول وقت ممكن، لتشعرك بأنه ما زال في العالم أماكن جميلة تستحق أن تكلِّف نفسك عناء السفر للوصول إليها.