فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى

رفعت فرنسا، اليوم الاثنين، مستوى التحذير إلى «اللون الأحمر»، وهو أعلى المستويات في البلاد، وذلك في أربع مناطق في الجنوب وسط موجة حر شديد مما يسمح للسلطات المحلية بإلغاء المناسبات وإغلاق المرافق العامة إذا لزم الأمر.

وقال كريستوف بيشووزير البيئة، للصحفيين، إن المناطق التي سيستهدفها الإنذار هي: رون ودروم وأرديش وأوت-لوار. ويبدأ العمل بالإنذار اعتبارا من الساعة 1600 بالتوقيت المحلي.

وهذه هي المرة السادسة التي ترفع فيها هيئة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس) مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر ضمن مسعى للحكومة لحماية السكان خلال فترات المناخ القاسي وأول حالة من هذا القبيل خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إنذارا باللون البرتقالي لنصف أراضي البلاد، قائلة إن درجات الحرارة ستصل إلى ما بين 35 و38 درجة مئوية في معظم المناطق المستهدفة بالإنذار. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في الجنوب الغربي وفي وادي «رون».

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين 40 و42 درجة مئوية بعد ظهر غد الثلاثاء في مناطق «أرديش» و«دروم» و«فوكلوز» و«جارد» الجنوبية.