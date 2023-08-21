الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار

الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
21 أغسطس 2023 19:58

نعت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، ببالغ الحزن والأسى الفنان بدر الطيار الذي وافته المنية.
ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا) عن بدر العنزي المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي "تعازي ومواساة وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء".
وقال العنزي إن الفنان الراحل (71 عاما) كان "نموذجا للفنان الحقيقي الذي أحب فنه وجمهوره وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي أثرت الساحة الفنية ومثلت بصمة حقيقية للفن الكويتي".
وأضاف أن الفقيد اكتسب احترام وتقدير كل من عاصره داعيا الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
ونقلت وسائل إعلام كويتية أن الطيار توفي داخل مستشفى "الفروانية" بالكويت.
بدأ الراحل مشواره الفني في عام 1978، وشارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، واشتهر بأدواره الكوميدية.

أخبار ذات صلة
رحيل بيكر عالم الاجتماع الأميركي الشهير عن 95 عاماً
وفاة المغني البريطاني فينس هيل عن 89 عاما
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بدر الطيار
وفاة
ممثل كويتي
فنان
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©