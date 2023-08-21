رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار

نعت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، ببالغ الحزن والأسى الفنان بدر الطيار الذي وافته المنية.

ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا) عن بدر العنزي المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي "تعازي ومواساة وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء".

وقال العنزي إن الفنان الراحل (71 عاما) كان "نموذجا للفنان الحقيقي الذي أحب فنه وجمهوره وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي أثرت الساحة الفنية ومثلت بصمة حقيقية للفن الكويتي".

وأضاف أن الفقيد اكتسب احترام وتقدير كل من عاصره داعيا الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ونقلت وسائل إعلام كويتية أن الطيار توفي داخل مستشفى "الفروانية" بالكويت.

بدأ الراحل مشواره الفني في عام 1978، وشارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، واشتهر بأدواره الكوميدية.