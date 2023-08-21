بعد تحطم "لونا-25".. الهند تطمئن بشأن مركبتها المتجهة إلى القمر

قالت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الاثنين، إن جميع أنظمة المركبة الفضائية المتجهة إلى القمر تعمل "على أكمل وجه" وإنه ليس من المتوقع حدوث أي طوارئ في يوم الهبوط.

جاءت تصريحات الوكالة بعد فشل هبوط مركبة روسية كانت متوجهة إلى القطب الجنوبي المعتم من القمر.

ومركبة الفضاء الهندية "تشاندرايان-3" في طريقها للهبوط في 23 أغسطس الجاري على القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أن الحفر المظلمة فيها تحتوي على جليد مائي يمكن أن يدعم التوطين على القمر في المستقبل.

ولوجود الماء تبعات بالنسبة لقوى الفضاء الكبرى، إذ يحتمل أن يسمح ذلك بإطالة الإقامة المؤقتة للبشر على القمر، ما يمكنهم من استخراج الموارد الموجودة على سطحه.

وقالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس)، أمس الأحد، إن مركبتها الفضاء "لونا-25" تحطمت على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها التي كانت مقرّرة اليوم الاثنين.

و"لونا-25" هي أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976.

وقالت الوكالة، في بيان، إنّه عصر السبت "قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ)، انقطع الاتصال مع "لونا -25"، مشيرة إلى أنّه "وفقاً للنتائج الأوّلية" للتحقيق فإنّ المسبار "لم يعد موجوداً بعد أن اصطدم بسطح القمر".

