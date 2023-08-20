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ساعة المناخ..  كيف تعمل؟

ساعة المناخ..  كيف تعمل؟
21 أغسطس 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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 «ساعة المناخ» مشروع على شكل رسم بياني يوضح مدى سرعة اقتراب كوكب الأرض من الاحتباس الحراري والوقت المتبقي للبشر لتصحيح المناخ بمستوى معين.
ولأن المناخ قد تغير من مجرد استنفاد الأوزون وارتفاع مستويات سطح البحر والتلوث إلى آثار ملموسة في الحياة اليومية، تهدف الساعة إلى إشعار الأفراد والبلدان بضرورة اتخاذ إجراءات بإظهار الوقت المتبقي قبل أن يصل كوكب الأرض إلى درجة حرارة معينة من الاحتباس الحراري.
وهناك نوعان من الجداول الزمنية المهمة المتعلقة بالتغير المناخي، الأول يوضح الوقت المتبقي قبل أن يصل الاحترار العالمي لـ1.5 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، ويظهر أن الوقت المتبقي هو ما يعادل 6 سنوات وأشهر عدة.
 ويوضح الجدول الثاني الوقت المتبقي قبل أن يصل الاحترار العالمي إلى 2 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، وقد تحدد الوقت المتبقي بـ24 عاماً.
ويتم تحديد الوقت المتبقي الذي تظهره ساعة المناخ من خلال كمية الكربون المتبقية، والمعدل الحالي لثاني أكسيد الكربون أو غازات الاحتباس الحراري بشكل عام.
وذكر موقع India Times الهندي، أن ساعة المناخ من بنات أفكار النشطاء جان جولان وأندرو بويد، وخبيرة الإصلاح الفني كاتي بيتون هوفستاتر، والخبير التكنولوجي أدريان كاربنتر، وفريق دعم يضم كبار العلماء، ومكتب العمدة.

المناخ
كوكب الأرض
الاحتباس الحراري
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