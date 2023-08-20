طلبة الإمارات في طليعة مسابقة «الحساب الذهني» بتايلاند

خولة علي (دبي)

تكللت مشاركة طلاب دولة الإمارات في المسابقة الدولية الـ 21 للحساب الذهني المقامة في تايلاند بالنجاح الباهر، وحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، 9 أبطال من «سمارت براين» مثّلوا الدولة في المسابقة حضورياً ورفعوا علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية بمشاركة 1240 طالباً وطالبة من 13 دولة، متفوقين على طلاب شرقي آسيا، وهي الدول التي انطلق منها الحساب الذهني إلى العالم. وشارك 85 طالباً وطالبة من دولة الإمارات في المسابقة التي أُقيمت عن بُعد وحصدوا المراكز الأولى فيها.

إنجازات

أشارت سالي مزقزق الزعبي، من وكلاء «سمارت برين» في الشرق الأوسط، إلى أن إنجازات طلبة الإمارات تتوالى في المسابقات الدولية للحساب الذهني التي نظمت في الفترة الماضية، وحازت فيها المراكز الأولى. ويرفع الطلبة علم الإمارات في المحافل الدولية، متفوقين على عدد كبير من المشاركين من أنحاء العالم، ما يدل على الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها الطلبة.

الميدالية الذهبية

عبّر الطالب علي نايف الشحي عن سعادته وفخره بفوزه بالمركز الأول وحصوله على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية لبرنامج «سمارت برين». ويعكس فوزه الجهود المتميزة والدعم المبذول من قبل الفريق المسؤول عن تنظيم هذا البرنامج. وذكر أن فوزه يعتبر نجاحاً للوطن وأملاً بتقديم الكثير من الإنجازات.

المركز الأول

حصدت الطالبة شيماء عبدالهادي، الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للحساب الذهني للمستوى الأول، وحققت المركز الأول في البطولة الوطنية والخليجية، مؤكدة أن مشاركاتها في مسابقات «سمارت برين» للحساب الذهني طورت من مهاراتها الشخصية، ومنحتها الثقة وسرعة البديهة والدقة، ما انعكس على تفوقها الأكاديمي.

7 مستويات

حقق الطالب علي حميد اللوغاني المراكز الأولى في مسابقات عدة وطنية وخليجية وعالمية، وكان انتسب إلى برنامج «سمارت برين» للحساب الذهني في عام 2020، وأنهى فيه 7 مستويات. وقال إن مشاركته في البطولة لم تكن سهلة، واستطاع أن يحصد فيها الميدالية البرونزية.

الميدالية البرونزية

التحقت الطالبة ريماس باهر الزعبي ببرنامج «سمارت برين» العالمي للحساب الذهني منذ سنة ونصف السنة، وأنهت 4 مستويات في البرنامج، وكانت آخر مشاركة لها في المسابقة الدولية الـ21 في المستوى الثالث، وحصلت على الميدالية البرونزية، ولم تكن تلك مشاركتها الوحيدة، بل شاركت من قبل في مسابقات للبرنامج تم تنظيمها في دولة الإمارات وعلى مستوى الخليج، وحققت فيها مراكز متقدمة. وذكرت أن الاستعداد للمنافسة والفوز ليس بالأمر السهل، بل ثمرة جهود أيام وساعات من التدريب المكثف وحل الكثير من المسائل.

محافل دولية

نالت الطالبة وفاء علي ماجد الميدالية البرونزية في البطولة العالمية التي أُقيمت في تايلاند، لتهدي فوزها لدولة الإمارات لدعمها وتشجيعها للطلبة على التميز والإبداع والتفوق في مختلف المجالات لمواصلة السعي في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.