وفاء عامر.. مذيعة «هي وبس»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة وفاء عامر تجربة العمل الإعلامي لأول مرة، من خلال برنامج بعنوان «هي وبس».

وقالت إن البرنامج يضم أكثر من فقرة اجتماعية وفنية وتقارير من الشارع، ويسلط الضوء على العلاقات الإنسانية ويدعم التربية الإيجابية، ويستعرض النماذج المضيئة على مواقع التواصل ويتبنى المواهب ويدعمها.

ويعرض لوفاء في نهاية الموسم السينمائي الصيفي فيلم «أبو نسب» مع محمد إمام، وتدور أحداثه في يوم واحد في إطار كوميدي، ويناقش المشكلات الاجتماعية التي تواجه الشباب. وأشارت عامر إلى أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل «نصي الثاني» الذي من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، بطولة علي ربيع، تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في 10 حلقات.

وقالت إنها تستعد لتصوير مسلسل بعنوان «ديفيليه»، إخراج معتز حسام، ويستعرض عدداً من القضايا الصعبة في إطار من التشويق.

وترى عامر أن مسلسلات الـ15 حلقة ستفرض نفسها على الإنتاج الدرامي بعدما حققت نجاحات خلال موسم رمضان الماضي.

وكان آخر أعمال وفاء عامر، مسلسل «حضرة العمدة»، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومسلسل «الكتيبة 101»، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.