عُشّاق التخييم يترقّبون نجم سهيل و«أبوظبي للصيد»

أبوظبي (الاتحاد)

لا يترقب عُشّاق الصيد ورحلات البر ظهور نجم سهيل مُبشّراً ببدء اعتدال الجو فقط، فمع اقتراب الموسم الأمثل للتخييم في الإمارات تنطلق فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، الذي أصبح الوجهة الأولى لمُحبّي أنشطة الهواء الطلق والرحلات.

وتُقدّم الشركات العارضة، عبر البيع المُباشر لهواة الرحلات، المُستلزمات الأساسية للقيام بالمغامرات الخارجية، كالخيم وأكياس النوم والسترات الدافئة، أدوات الطهي والشواء الخارجية، الطاولات والكراسي المحمولة، وكذلك سيارات الصيد والسفاري الصحراوية، كما تتوفر في المعرض أحدث مقطورات التخييم، ومركبات المبيت الترفيهية والكرفانات، ولوازم الطرق الوعرة ورياضات الهواء الطلق.. وأكد مسؤولون في الشركات المصنعة، أنّ المعرض أصبح ملتقى لكافة المهتمين بصناعة الكرفانات ويقدم أسعاراً تنافسية تنخفض عن السوق بنحو 15 إلى 20%.