علاج إدمان الشبكات الاجتماعية يقلل الاكتئاب

لندن (د ب أ)

اكتشف باحثون بريطانيون ميزة إضافية في العلاجات المخصصة لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدوا أنها تحسن الحالة العقلية لمرضى الاكتئاب.. وقام باحثو جامعة لندن كوليدج بتحليل 2700 دراسة تجريبية أجريت على مستوى العالم بين عامي 2004 و2022، وقيموا تأثير أساليب التدخل لعلاج الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على الحالة العقلية للبالغين، وأظهرت الدراسة أن 39% من علاجات إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تحسن الحالة العقلية للمستخدمين، خاصة من يعانون أعراضاً اكتئابية، في الوقت نفسه أظهرت 70% من الدراسات أن مرضى الاكتئاب كانوا الأكثر استفادة من تلك العلاجات.