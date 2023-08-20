الذكاء الاصطناعي يغني

نيويورك (د ب أ)

تتفاوض جوجل مع شركة الموسيقى يونيفرسال ميوزيك بشأن الحصول على ترخيص يتيح لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة استخدام أصوات المطربين الذين تمتلك يونيفرسال ميوزيك حقوق توزيع أعمالهم في إنتاج أغنيات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.. وتأتي هذه المحادثات في وقت تتزايد فيه المخاوف مما يسمى «التزييف العميق» للأصوات الذي يتيح استنساخ أصوات المطربين واستخدامها دون معرفتهم، ما يمكن أن يؤدي إلى خداع وتضليل المستمعين غير المنتبهين. كما تأتي المحادثات عقب الانتشار الهائل للتسجيل الصوتي «دريك المزيف» باستخدام الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من العام الحالي.