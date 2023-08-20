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المركبة "لونا-25" تتحطّم على سطح القمر

صورة مأخوذة من كاميرا المركبة الفضائية على سطح القمر
20 أغسطس 2023 13:10

 قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس) اليوم الأحد إن مركبة الفضاء الروسية لونا-25 تحطمت على سطح القمر.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الأحد أنّ "لونا-25"، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم السبت على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقرّرة الإثنين.

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وقالت الوكالة في بيان إنّه عصر السبت "قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ) انقطع الاتصال مع لونا -25"، مشيرة إلى أنّه "وفقاً للنتائج الأوّلية" للتحقيق فإنّ المسبار "لم يعد موجوداً بعد أن اصطدم بسطح القمر".

المصدر: وكالات
القمر
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