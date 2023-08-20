"كنزة" شهيرة للأميرة ديانا تُطرح في مزاد

تُطرح للبيع في مزاد علني في نهاية أغسطس الجاري كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبّعة بمجموعة من الخراف البيضاء يتخللها واحد أسود والتي ارتدتها ديانا سبنسر عام 1981 بعد وقت قصير من خطوبتها من الأمير تشارلز، على ما أعلنت دار "سوذبيز" السبت.

وستكون هذه الكنزة من بين قطع عدّة تُعرض في مزاد يتمحور على مشاهير الموضة تقيمه دار مزادات "سوذبيز" في نيويورك عبر الإنترنت بين 31 أغسطس و14 سبتمبر.

وخُمّن سعر الكنزة الصوفية التي أُطلقت عليها تسمية "الخروف الأسود" بما بين 52300 و91600 دولار.

وهذه القطعة من تصميم سالي موير وجوانا أوزبورن اللتين كانتا أسستا قبل ثلاث سنوات منذ ذلك علامتهما التجارية "وورم أند ووندرفول" (Warm and Wonderful).